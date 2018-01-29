(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Исполком по требованию прокуратуры Казани наказал директора гимназии №19 за поборы. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверка прокуратуры Казани публикаций в СМИ о незаконном привлечении денежных средств родителей учеников гимназии №19 Приволжского района Казани установила, что родители гимназистов были вынуждены ежегодно сдавать по 5500 рублей на одного гитмназиста в качестве фиксированного взноса в благотворительный фонд гимназии.

Помимо этого, ученики четвертых классов не были обеспечены бесплатными учебниками по основным предметам, родители были вынуждены покупать книги за свой счет.

По закону родители учеников вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в том числе вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе.

По результатам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя исполкома Казани Дениса Калинкина представление об устранении нарушений, а также требование привлечь виновных к дисциплинарной ответственности. Требования надзорного ведомства удовлетворены. Руководитель гимназии привлечен к дисциплинарной ответственности.