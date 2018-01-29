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Hi-Tech

Россия вошла в топ-25 инновационных стран

29 января 2018, 18:49

Соединенные Штаты впервые за шесть лет выбыли из десятки лидеров странового рейтинга.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Россия заняла 25-е место в топе стран-инноваторов, тем самым поднявшись на одну строчку, сообщает портал «Хайтек».

Год назад РФ потеряла сразу несколько позиций, упав с 12-го на 26-е место. Восстановить свои позиции стране помешали падение цен на энергоносители и введение санкций.

В 2018 году США впервые за шесть лет выбыли из десятки лидеров. Причиной ухудшения позиций стала снизившаяся эффективность высшего образования.

Первое и второе место остались неизменными с прошлого года: лидер топа – Южная Корея, на втором месте – Швеция. На третьем месте расположился Сингапур, поднявшийся на три строчки за счет высокой эффективности и популярности высшего образования.


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