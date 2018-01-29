Россия вошла в топ-25 инновационных стран

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Россия заняла 25-е место в топе стран-инноваторов, тем самым поднявшись на одну строчку, сообщает портал «Хайтек».

Год назад РФ потеряла сразу несколько позиций, упав с 12-го на 26-е место. Восстановить свои позиции стране помешали падение цен на энергоносители и введение санкций.

В 2018 году США впервые за шесть лет выбыли из десятки лидеров. Причиной ухудшения позиций стала снизившаяся эффективность высшего образования.

Первое и второе место остались неизменными с прошлого года: лидер топа – Южная Корея, на втором месте – Швеция. На третьем месте расположился Сингапур, поднявшийся на три строчки за счет высокой эффективности и популярности высшего образования.