В парламент Татарстана поступил законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс РТ

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Государственный Совет Татарстана поступил законопроект «О внесении изменения в статью 116 Семейного кодекса Республики Татарстан». Документ значится в перечне проектов законов РТ и законодательных инициатив, поступивших в парламент республики.

Проект закона направлен на приведение Семейного кодекса РТ в соответствие с Федеральным законом от 30 октября 2017 года «О внесении изменений в статью 271 Гражданского процессуального кодекса РФ и статью 127 Семейного кодекса РФ».

В ранее действующей редакции Семейного кодекса Российской Федерации усыновителями не могли быть лица, не имеющие постоянного места жительства. Федеральным законодателем внесено изменение, согласно которому кочевники, относящиеся к коренным малочисленным народам, могут стать усыновителями в случае усыновления ими ребенка, также принадлежащего к коренным малочисленным народам.

В связи с тем, что в Семейном кодексе Республики Татарстан содержится положение, аналогичное указанной норме Семейного кодекса Российской Федерации, соответствующее изменение вносится в статью 116 Семейного кодекса республики.

Проект закона подготовили депутаты республиканского парламента Татьяна Воропаева, Виктор Смыков и Руслан Юсупов.