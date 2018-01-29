В Татарстане задержали подозреваемых в махинациях с землями лесного фонда РФ на 4 млн рублей

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Сотрудники отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ с дислокацей в Набережных Челнах задержали группу лиц по подозрению в хищении участка лесного фонда РФ в Тукаевском районе и злоупотреблении полномочиями.

Полицейские установили, что в марте 2014 года группа обратилась к руководству садового товарищества, чтобы похитить участок земли, относящийся к землям лесного фонда Российской Федерации. Заместитель председателя садового товарищества подготовила поддельные документы, которые подписал председатель. В документах утверждалось, что родственник предпринимателя имел право на земельный участок на территории садового товарищества.

Затем представитель «Кадастрового центра» провел неправомерное межевание участка лесного фонда площадью 1327 квадратных метров, как якобы относящегося к садовому товариществу. Используя подложные документы, злоумышленники ввели в заблуждение должностных лиц исполкома Тукаевского района и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РТ, которые поставили участок на кадастровый учет. Затем на участок было зарегистрировано право собственности. Лесному фонду РФ причинен ущерб в размере не менее 849 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий проинформировал, что Следком возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». В махинациях с землей подозреваются заместитель председателя садового товарищества 52-летняя Наталья Ковалева, сотрудник ООО «Кадастровый Центр» 35-летний Рунар Мустафин и 72-летний Андрей Могильницкий. В совершении преступления по статье «Злоупотребление полномочиями» подозревается председатель садового товарищества «Дизелист» 81-летний Юрий Кооль.

Ковалеву и Мустафина суд на время следствия отправил под домашний арест. С Кооля и Могильницкого взята подписка о невыезде. Ущерб от преступных действий группы может составить не менее 4 млн рублей.