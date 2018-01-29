За неделю число безработных в России увеличилось более чем на два процента

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). За неделю число безработных людей, зарегистрированных в органах службы занятости России, увеличилась на 2,4 процента и составляет около 765 тыс человек. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

«В 79 регионах отмечен рост числа безработных граждан. Наибольший рост наблюдается Мордовии, Крыму, Сахалинской, Омской, Курской, Липецкой областях, Севастополе, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, в Еврейской автономной области. На 24 января общее число работников, находившихся в простое, работавших неполное рабочее время и отпущенных в отпуска по соглашению сторон составляет около 130 тыс человек», – говорится в сообщении.

По оперативным данным, на начало года уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил один процент от числа экономически активного населения. Для сравнения, в начале 2017 года данный показатель составлял 1,2 процента. Работодатели в службы занятости заявили 1,4 млн вакансий.

