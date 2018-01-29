«Интертат» стал самым посещаемым татароязычным интернет-порталом в мире

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Входящий в структуру информационного агентства «Татар-информ» интернет-портал Intertat признан самым посещаемым в мире татароязычным сайтом по итогам декабря 2017 года. Более 65 тыс. уникальных посетителей зашли на него в этот месяц.

Ненамного отстает от него и татароязычная версия сайта ИА «Татар-информ». Запустившаяся только в 2016 году на домене tatar, сегодня она не по разу открывается более чем 50 тыс. уникальных посетителей за месяц.

«Интернет – потенциальная площадка для сохранения и развития татарского языка, информационного обмена с соотечественниками, проживающими за пределами республики и России», – подчеркнул руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов сегодня на заседании итоговой коллегии агентства.

Значительные успехи демонстрирует и русскоязычная площадка ИА «Татар-информ». По данным независимой информационно-аналитической системы «Медиалогия», по итогам III квартала прошлого года информагентство не в первый раз стало лидером среди татарстанских изданий по цитируемости.

ИА «Татар-информ» также входит в число сильнейших игроков на информационном поле республики по количеству уникальных посетителей и по активности в социальных сетях.

Работу информационного агентства по достоинству оценили и на федеральном уровне. Генеральный директор ИА «Татар-информ» Шамиль Садыков сегодня получил почетную грамоту Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям из рук руководителя ведомства Михаила Сеславинского.