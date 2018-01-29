В Качаловском театре поставят пьесу Александра Володина «Пять вечеров»

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). На сцене Казанского академического русского большого драматического театра имени В. Качалова молодой режиссер и артист Илья Славутский приступил к постановке спектакля по мотивам пьесы Александра Володина «Пять вечеров». Об этом агентству сообщили в пресс-службе театра.

Одно из самых популярных у российских режиссеров театра и кино произведений Володина повествует о некогда незавершенной истории любви, которая настигает героев спустя годы разлуки. Пьеса начала ставиться буквально в год своего издания (1958-й – прим. Т-и), а уже позже, в 1978 году, была экранизирована Никитой Михалковым.

По сюжету, в середине 1950-х годов после 17-летнего отсутствия Ильин возвращается в родной Ленинград и вспоминает девушку, которую любил в молодости, Тамару. У обоих к зрелому возрасту личного счастья так и не сложилось. Смущаясь своего скромного положения обычного водителя, Ильин утаивает его от Тамары, а когда перед героем встает риск разоблачения, он пытается сбежать из города. Финал у оригинальной пьесы счастливый. Сохранит ли его режиссер, пока неясно.

Главную мужскую роль в постановке Славутского исполнит Илья Петров. Роль Тамары была отдана заслуженной артистке Татарстана Елене Ряшиной. Известно, что в спектакле также примут участие молодые актеры Качаловского: Иван Овчинников, Мария Шеховцова, Анастасия Королева, Илья Скрябин.