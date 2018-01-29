«АК БАРС» начислит повышенный кэшбэк за покупки в интернет-магазинах

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). К кэшбэк-сервису «АК БАРС» Банка присоединились очередные партнеры.

Пользователи маркетплейса «АК БАРС 365» могут вернуть часть средств за покупки в интернет-магазинах Asos, Nike, lamoda, «Спортмастер», «Мегафон» и «ВелоСклад».

Банк возвращает деньги клиентам: до 7 процентов за покупки в магазинах lamoda и Asos, до 6 – за покупки на «ВелоСкладе», до 5 – в Nike, до 4 – за покупки в «Спортмастере» и до 3 – в «МегаФоне».

Чтобы получить кэшбэк, нужно авторизоваться с помощью логина и пароля «АК БАРС Online», перейти по ссылке на интересующий магазин и приобрести понравившиеся товары.

После получения товара деньги будут зачислены автоматически до 20-го числа следующего месяца. Возврат будет осуществлен в рублях РФ на счет, открытый в «АК БАРС» Банке, без комиссий и дополнительных платежей.