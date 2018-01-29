В России за год рождаемость снизилась более чем на 200 тысяч человек

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В России за 2017 год родилось 1 млн 689,9 тыс. человек, что меньше по сравнению с 2016 годом на 203,4 тыс. человек, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

Количество смертей с января по декабрь прошлого года по сравнению с 2016 годом снизилось на 63,6 тыс. человек. В 2017 году умерло 1 млн 824,3 тыс. жителей России.

В прошлом году было заключено 1 млн 49,7 тыс. браков, это больше на 63,9 тыс. по сравнению с предыдущим годом.

Количество разводов составило 611,4 тыс., и это больше на 3,1 тыс., чем в 2016 году.