(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Накануне днем, 28 января, в Богатых Сабах стартовала серия гонок TIMERMAN сезона 2018 года. Мультиспортивную серию, включающую в себя также триатлон, бег и плавание, открыл лыжный забег. По сообщениям логанизаторов, 16-градусный мороз не отпугнул атлетов, на трассу вышло в общей сложности около 500 спортсменов.

По традиции соревновательную программу открыла детская гонка, 50 молодых лыжников отважно преодолели дистанцию в 500 метров.

Самым массовым получился забег на 5 км. За победу среди мужчин боролись более 200 участников, и первым к финишу пришел представитель Сабинского района РТ Рамиль Шакиров. Победитель преодолел дистанцию за 14 минут 59 секунд, отрыв от ближайших преследователей составил более минуты. В женской гонке с большим преимуществом выиграла Алия Диярова из Арска. Придя к финишу за 17 минут 54 секунды, спортсменка почти на три минуты опередила серебряного призера.

На 15 км равных не было Ильназу Закирову. Ижевский стаер стал лучшим, преодолев дистанцию за 40 минут 46 секунд. Лучшей среди представительниц прекрасной половины стала челнинка Рамиля Валеева, ее результат – 47 минут 49 секунд.

В этот раз «вип-старта» не было, однако министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов пообещал собрать команду селебрити на втором забеге серии TIMERMAN. Сам министр в этот раз в компании первого заместителя мэра Казани Дамира Фаттахова преодолел дистанцию в 5 км. Достойно прошли 15-километровый челлендж мэр Альметьевска Айрат Хайруллин и руководитель администрации Зеленодольского района Александр Тыгин.

Праздничным салютом был отмечен финиш последнего атлета гонки. Богатые Сабы передали эстафету Набережным Челнам, которые станут ареной проведения второй лыжной гонки сезона 2018 года серии TIMERMAN уже 18 февраля.