Три четверти елабужских юношей признаны годными к службе в армии

(Елабуга, 29 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). До марта в Елабуге на первичный воинский учет будут поставлены более 360 человек. В основном это 16-летние юноши, которые в эти дни проходят медицинское освидетельствование в военном комиссариате Елабуги.

Юношей осматривают хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог. Как сообщают в военном комиссариате, каждый четвертый из этих ребят повторно направляется на дополнительное обследование в поликлинику.

«В этом году у нас много случаев по бронхиальной астме, а вот юношей с плоскостопием стало меньше, немало случаев, когда рост не соответствует весу», – рассказала подростковый врач Центральной районной больницы Роза Ахмадеева.

По словам военного комиссара Елабуги Николая Битюкова, по статистике категория годности к службе в армии среди елабужских ребят составляет 75 процентов.

