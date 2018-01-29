Фото: в Мамадыше на историческое здание XVIII века навешали рекламные вывески

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Мамадыше на историческое здание XVIII века, являющееся объектом культурного наследия народов Российской Федерации, навешали рекламные вывески. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Проверка прокуратуры Мамадышского района установила, что при использовании объекта культурного наследия регионального значения «Ратуша городская и гостиный двор, 1785 год», расположенного на улице Советской в Мамадыше, допущены нарушения закона.
Трое индивидуальных предпринимателей, юридическое лицо и ряд физических лиц, являющиеся собственниками помещений в здании, не выполнили требования охранных обязательств. Они не установили информационную табличку, разместили на здании вывески и установили рекламные конструкции. Собственники сдавали в аренду помещения третьим лицам без разрешения Министерства культуры Татарстана, не разработали соответствующую документацию и не выполнили ремонтно-реставрационные работы.
В адрес собственников помещений прокуратура внесла представления. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.