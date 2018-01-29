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Политика

В ЦИК России поступили подписи в поддержку Путина

29 января 2018, 16:14

В ЦИК России поступили подписи в поддержку Путина В ЦИК за идущего на выборы как самовыдвиженец кандидата подано около 315 тыс. подписей.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Сегодня в Центральную избирательную комиссию России сданы листы с подписями избирателей в поддержку кандидатуры Владимира Путина, который идет на выборы Президента РФ как самовыдвиженец. Также переданы и другие документы для регистрации кандидата, сообщает РИА Новости.

В ЦИК подано около 315 тыс. подписей, рассказал пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов.

В течение десяти дней ЦИК должен проверить достоверность подписей и другие документы, после чего примет решение относительно регистрации кандидата.

Согласно закону, самовыдвиженец для регистрации должен собрать не менее 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в одном регионе. Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата.


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