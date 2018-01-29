Мухаметшин: Законодательство спешит так быстро, за ним нужно следить в режиме онлайн

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Законодательство спешит так быстро, за ним нужно следить каждый день в режиме онлайн. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, призвав Министерство юстиции РТ усилить мониторинг проектов нормативных актов муниципалитетов республики.

«Правовой базой принятия либо изменения нового законодательного нормативного акта, безусловно, является мониторинг, глубокое изучение вопроса. К этому вопросу нужно серьезнее отнестись, особенно на уровне муниципальных нормотворческих документов», – заявил Фарид Мухаметшин сегодня на заседании коллегии Министерства юстиции РТ. Он призвал подключиться к решению этого вопроса и Совет муниципальных образований республики.

«К сожалению, из прокуратуры поступает информация о том, что в одном районе отменяется один нормативный документ, в другом районе – другой, где-то они приняты с превышением своих полномочий. Было бы лучше, если бы это выявляла не прокуратура, а проанализировало Министерство юстиции, и в случае необходимости приняло меры к тому, чтобы этот нормативный документ не дошел до прокуратуры и суда», – отметил Председатель Госсовета республики.

Спикер напомнил участникам заседания опыт республиканского парламента, при котором создана комиссия по мониторингу и анализу ранее принятых законов. В ее состав вошли представители всех институтов, имеющих прямое отношение к законотворческой деятельности, в том числе и правоприменители.

Выступая на заседании коллегии Минюста республики, Фарид Мухаметшин подчеркнул, что необходимо поднять на новый уровень правовую грамотность населения, что напрямую скажется на законопослушании граждан по выполнению действующих законов и нормативных документов.

Глава татарстанского парламента также отметил роль мировой юстиции, которая призвана сделать судебную систему ближе к народу. В связи с этим он напомнил о том, что в стенах Государственного Совета периодически проходит торжественное вручение удостоверений мировым судьям.

Фарид Мухаметшин подчеркнул, что Министерство юстиции принимает активное участие в законотворческой деятельности Государственного Совета через Правительство РТ. В целом Председатель Госсовета РТ отметил, что республиканское Министерство юстиции с поставленными перед ним задачами успешно справляется.

В своем докладе глава Минюста РТ Рустем Загидуллин подвел итоги работы министерства в 2017 году. Так, в прошлом году Минюст РТ зарегистрировал 729 нормативных правовых актов республиканских органов исполнительной власти. В 2017 году 77 актов возвращены разработчикам. Проведены проверки в семи министерствах, выявлено 11 актов, не представленных на государственную регистрацию. Выявленные акты представлены на госрегистрацию либо признаны утратившими силу.

Серьезное внимание Министерством юстиции уделяется взаимодействию с органами местного самоуправления, министерство оказывает правовую помощь муниципальным образованиям.

«Результатом совместной работы министерства и муниципалитетов стало увеличение показателей наполняемости регистра муниципальных нормативных правовых актов», – отметил Загидуллин.

Наполняемость муниципального регистра возросла на 150 процентов к 2015 году, количество представленных актов, не подлежащих включению в регистр, снизилось в 4,5 раза. «Это хороший показатель. Согласно рейтингу ведения регистра муниципальных правовых актов, Татарстан по итогам года входит в десятку лучших субъектов Российской Федерации», – подчеркнул он.

При этом министр посетовал на то, что не все муниципалитеты в полном объеме выполняют требования законодательства о регистре: «При равном количестве поселений в районах количество поступающих в регистр актов отличается в разы. Полученные от органов прокураты данные также подтверждают это». По предварительным подсчетам, не получено около 3 тыс. актов. Рустем Загидуллин призвал муниципалитеты не допускать таких фактов.

Министр также сообщил, что его ведомство планирует отказаться от составления письменных заключений на поступающие муниципальные правовые акты.

В республике реализуются системные меры по профилактике коррупции, в том числе и в нормотворческой деятельности. Особое место в их числе занимает независимая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов.

