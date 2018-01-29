Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Ранее принадлежавший Анатолию Ливаде кирпичный завод могут продать за 581,5 млн рублей

29 января 2018, 16:25

Конкурсный управляющий, ООО «Клюкер», выставил на торги кирпичный завод «Ключищенская керамика».
Прокуратура Татарстана настаивает на освобождении Анатолия Ливады из-под стражи
«Тимер Банк» подал иск о банкротстве Анатолия Ливады
Вахитовский суд Казани оставил Анатолия Ливаду под стражей
В Казани суд рассматривает ходатайство о продлении ареста главе ГК «Фон» Анатолию Ливаде
В Набережных Челнах начали формировать реестр обманутых дольщиков

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). ООО «Клюкер» выставило на торги кирпичный завод «Ключищенская керамика», ранее принадлежавший главе ГК «ФОН» Анатолию Ливаде. Соответствующий документ размещен на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги по продаже завода назначены на 19 марта текущего года.

Начальная цена предприятия составляет 581,5 млн рублей. Если имущество не будет продано по этой стоимости, по истечении пяти дней цена будет снижена до 497,2 млн рублей.

Всего предусмотрено четыре этапа торгов. На заключительном этапе стоимость завода составит 444,9 млн рублей. Если спустя пять дней после установления этой суммы завод не будет продан, торги признают несостоявшимися.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter