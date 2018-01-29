Ранее принадлежавший Анатолию Ливаде кирпичный завод могут продать за 581,5 млн рублей

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). ООО «Клюкер» выставило на торги кирпичный завод «Ключищенская керамика», ранее принадлежавший главе ГК «ФОН» Анатолию Ливаде. Соответствующий документ размещен на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги по продаже завода назначены на 19 марта текущего года.

Начальная цена предприятия составляет 581,5 млн рублей. Если имущество не будет продано по этой стоимости, по истечении пяти дней цена будет снижена до 497,2 млн рублей.

Всего предусмотрено четыре этапа торгов. На заключительном этапе стоимость завода составит 444,9 млн рублей. Если спустя пять дней после установления этой суммы завод не будет продан, торги признают несостоявшимися.