В Центральной библиотеке Елабуги стартовала неделя Льва Толстого

(Елабуга, 29 января, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В рамках года Льва Толстого сегодня в Центральной библиотеке Елабуги сегодня стартовал цикл мероприятий, посвященных великому русскому писателю. Неделя в библиотеке пройдет под знаком «Толстой – это целый мир». Вниманию читателей будут представлены издания из фонда библиотеки, посвященные жизни и творчеству писателя, и его произведения.

Посетители получат возможность ознакомиться с уникальными изданиями произведений Толстого из отдела редких книг, в том числе прижизненными, узнать больше о казанском периоде жизни писателя, принять участие в викторинах. Для взрослых и юных читателей библиотеки подготовлены интересные обзоры книг: «Писание мое есть весь я», «Толстой в Казани», «Толстой в искусстве», «Любимые книги Л. Н. Толстого. Толстой детям», «Литературная премия «Ясная Поляна» и другие.

Неделя Толстого, которая проходит во всех библиотеках города и района, – это начало цикла мероприятий, которые будут проводиться в течение всего года. Читателей ждут литературно-музыкальные часы, акции чтения, «Толстовская осень» и другие интересные события.

