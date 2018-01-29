Напавшим на десантников в Чечне суд дал длительные сроки

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Напавшим на псковских десантников у высоты 776 в Чечне в 2000 году суд дал 15,5 и 16 лет колонии строгого режима, пишет «Газета.ру».

Фаизбек Амангазиев и Арслан Валиев осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь десантников. В суде установлено, что 29 февраля 2000 года Валиев и Амангазиев в составе вооруженной банды напали на военнослужащих 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск России. Нападение произошло в горно-лесистой местности на высоте 776 метров в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

При нападении погибли 84 военных Псковской дивизии.