Минюст РТ планирует отказаться от письменных заключений на муниципальные правовые акты

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Министерство юстиции Татарстана планирует отказаться от составления письменных заключений на поступающие муниципальные правовые акты. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Загидуллин сегодня на заседании коллегии по итогам работы Минюста республики за 2017 год.

Организация и ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан – одна из основных задач министерства.

Рустем Загидуллин отметил рост количества поступающих в регистр актов. «Результатом совместной работы министерства и муниципалитетов стало увеличение показателей наполняемости регистра муниципальных нормативных правовых актов», – отметил он. Наполняемость муниципального регистра выросла на 150 процентов к 2015 году, количество представленных актов, не подлежащих включению в регистр, снизилось в 4,5 раза.

Рост количества актов увеличивает нагрузку на сотрудников министерства. Поэтому и планируют в ведомстве отказаться от письменных заключений на муниципальные правовые акты.

При этом Загидуллин подчеркнул, что все заключения существуют в электронном формате. Чтобы отказаться от заключений в письменной форме, нужно внести изменения в республиканский закон о регистре, и соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил министр. Он просил Госсовет РТ поддержать его.

