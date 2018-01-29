Сегодня исполнилось 92 года со дня образования общества «Динамо» в Татарстане

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Сегодня исполнилось 92 года со дня образования «Динамо» в Татарстане, сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» Республики Татарстан.

Динамовское движение в нашей республике ведет свою историю с 1926 года. 20 января было принято постановление о создании общества «Динамо», а 29 января — выдано удостоверение о регистрации общества в Наркомате внутренних дел страны. Эта дата и считается официальным днем создания ФСО «Динамо» Республики Татарстан. Первым председателем ТатСовета «Динамо» был Иван Кадушин.

В настоящее время физкультурно-спортивное общество «Динамо» объединяет 24 коллектива физической культуры, в которых состоит более 28 тысяч человек. Коллективы представляют практически все силовые ведомства и иные организации республики. С 1993 года возглавляет Совет «Динамо» – генерал-лейтенант полиции Асгат Сафаров, руководитель Аппарата Президента РТ.

На расширенном заседании президиума ОГО ФСО «Динамо» РТ подвели итоги деятельности общества в 2017 году, отметили и наградили лучших спортсменов и тренеров, лучшие коллективы по результатам проведенной комплексной Спартакиады.

Общество «Динамо» РТ стало лучшей региональной организацией в России, а также вновь признано лучшей спортивной организацией Республики Татарстан 2017 года.