ВТБ выпустил 5 млн карт платежной системы «Мир»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). С момента старта эмиссии банк ВТБ выпустил более 5 млн карт на базе Национальной платежной системы. Наибольший объем эмиссии приходится на Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, а также Иркутскую, Ростовскую и Новосибирскую области.



Основную часть выпуска национальных карт составляют зарплатные. Спрос на них обеспечивается бюджетными организациями.



Наиболее популярные операции, совершаемые по картам «Мир», идентичны транзакциям по картам международных платежных систем: снятие наличных, оплата товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, переводы с карты на карту.



К выпуску национальных карт розничный бизнес ВТБ приступил в IV квартале 2016 года. С 1 июля 2017-го на платежную систему «Мир» переведена вся эмиссия социальных карт москвича.



Владельцам карт «Мир», эмитированных банком ВТБ, доступен широкий функционал платежных услуг и сервисов: снятие наличных во всей банкоматной сети Группы ВТБ без комиссии, пополнение карт, оплата товаров и услуг (ЖКХ, телефония, транспорт и так далее), в том числе бесконтактно, проведение операций в Интернете.



Кроме того, клиенты могут использовать карту «Мир» для получения зарплаты, пенсии и других социальных выплат. Условия обслуживания по картам на базе Национальной платежной системы и по картам других платежных систем идентичны на всей территории РФ.