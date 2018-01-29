В Чистополе осудили самарца за разбой и жестокое убийство женщины

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Житель Самарской области осужден в Чистополе за разбойное нападение и убийство женщины, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Чистопольская городская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя города Новокуйбышевска Самарской области. Он признан виновным по статьям «Разбой» и «Убийство».

Судом установлено, что 4 августа прошлого года подсудимый около автодорожного моста на улице Кулясова в Чистополе после совместного распития алкоголя с незнакомой 35-летней женщиной напал и избил ее. Затем он забрал у нее сотовый телефон и золотые украшения на общую сумму 60 тысяч рублей.

Женщина стала оскорблять обидчика нецензурной бранью. Самарец снова избил ее, а затем сбросил в реку Ржавец. Женщина утонула.

С учетом особо опасного рецидива мужчина приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.