В Казани осудят участников группировки «Грязь», обвиняемых в убийстве 15-летней давности

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Казани осудят троих участников группировки «Грязь», обвиняемых в убийстве, которое произошло 15 лет назад. Об этом сообщил старший помощнике прокурора РТ Руслан Галиев.

Три участника преступной группировки «Грязь» обвиняются по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, до июля 2003 года внутри группировки произошел конфликт, при котором один из участников избил двух других. Эти двое решили отомстить. Они позвали троих знакомых, чтобы убить обидчика.

В ночь на 12 июля 2003 года компания вооружилась металлическими прутьями и травматическим пистолетом «Оса». У дома № 3 на улице Сабан в Казани они напали и жестоко избили своего обидчика. Один из нападавших выстрелил не менее шести раз в пострадавшего из травматического пистолета «Оса».

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Его В тело перевезли на автомобиле и бросили в лесопосадке около железнодорожной станции «Лагерная» на территории Кировского района Казани.

Свою вину фигуранты уголовного дела не признали. На время следствия они были заключены под стражу.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Татарстана. Ранее один из соучастников преступления скончался, другой не был установлен следствием, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.