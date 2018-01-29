Аудитория телеканала «Татарстан-24» выросла до 1 млн 600 тысяч человек

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Совокупный охват аудитории круглосуточного информационного телеканала «Татарстан-24» достиг 1 млн 600 тыс. человек. Вещание налажено в 12 городах республики.

«Собственный информационный контент региональных телевещателей совокупно составляет 164 часа в неделю», – сообщил сегодня во время заседания коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям руководитель структуры Айрат Зарипов.

Платным телевидением в республике охвачены 93 процента населения. К кабельному телевидению подключены 56 процентов домохозяйств, спутниковое выбрали 24 процента, IP-телевидение – 13 процентов.

«По данным Роскомнадзора, на территории республики осуществляют вещание 105 радиостанций, из которых 21 имеют собственный региональный информационный контент. Объем местных новостей данных радиостанций составляет порядка девяти часов в сутки», – добавил Зарипов.