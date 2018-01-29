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Аудитория телеканала «Татарстан-24» выросла до 1 млн 600 тысяч человек

29 января 2018, 14:52 , Фото: Рамиль Гали

Аудитория телеканала «Татарстан-24» выросла до 1 млн 600 тысяч человек Круглосуточный информационный канал вещает в 12 городах республики.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Совокупный охват аудитории круглосуточного информационного телеканала «Татарстан-24» достиг 1 млн 600 тыс. человек. Вещание налажено в 12 городах республики.

«Собственный информационный контент региональных телевещателей совокупно составляет 164 часа в неделю», – сообщил сегодня во время заседания коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям руководитель структуры Айрат Зарипов.

Платным телевидением в республике охвачены 93 процента населения. К кабельному телевидению подключены 56 процентов домохозяйств, спутниковое выбрали 24 процента, IP-телевидение – 13 процентов.

«По данным Роскомнадзора, на территории республики осуществляют вещание 105 радиостанций, из которых 21 имеют собственный региональный информационный контент. Объем местных новостей данных радиостанций составляет порядка девяти часов в сутки», – добавил Зарипов.


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