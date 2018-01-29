В Татарстане тракторы подготовили к весенне-полевым работам на 67 процентов

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Татарстане продолжается ремонт сельскохозяйственной техники. На сегодня техническая готовность тракторов составляет 67 процентов, сеялок – 73 процента, посевных комплексов – 56 процентов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.
Культиваторы подготовлены на 77 процентов, комбинированные агрегаты – на 67 процентов.
Для проведения работ в Татарстане имеется 657 ремонтных мастерских и 723 пункта ремонта и регулировки сельхозмашин.
На высоком уровне организован ремонт тракторов в сельскохозяйственных формированиях Азнакаевского, Актанышского, Балтасинского, Буинского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Кайбицкого и Сармановского районов.
В хозяйствах Актанышского и Заинского районов уже завершили подготовку зерновых сеялок. В ближайшее время их ремонт завершат в Арском, Атнинском, Буинском, Сармановском и Тюлячинском районах.