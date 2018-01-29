Полиция Казани задержала парня с 200 таблетками синтетического наркотика

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Полиция Казани задержала парня с 200 таблетками неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое является синтетическим наркотиком общим весом 68 граммов. Об этом сообщает пресс-служба казанской полиции.

Сотрудники наркоконтроля городского управления МВД получили информацию о том, что 28-летний житель Казани занимается сбытом наркотиков бесконтактным способом. Подозреваемый был задержан на улице в Ново-Савиновском районе. При проведении личного досмотра у него был изъят сверток с таблетками неизвестного происхождения в количестве 200 штук. Экспертиза установила, что таблетки – синтетический наркотик общим весом 68 граммов.

Позже полицейские установили еще четыре тайника с наркотиками, которые задержанный приготовил для сбыта через закладки. Масса изъятого составила 212 граммов.

В отделе полиции «Ямашевский» возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере». На время следствия подозреваемый заключен под стражу. Полицейские проводят мероприятия, направленные на выявление канала поставки наркотиков.

Автор видео: Управление МВД России по Казани