Сайты АО «ТАТМЕДИА» ежедневно посещают более 134 тысяч человек

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). По состоянию на январь 2018 года, совокупное суточное количество уникальных посетителей 87 сайтов АО «ТАТМЕДИА» превысило 134 тыс. 400 человек. Этот показатель на 56 процентов больше, чем год назад. Об этом сообщил на итоговом заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям в Казани его руководитель Айрат Зарипов.

Число подписчиков на печатные издания стало несколько меньше, чем в 2016 году, при этом постоянно растет количество пользователей, подписывающихся на аккаунты этих изданий в социальных сетях.

«141 редакция холдинга АО "ТАТМЕДИА" имеет 300 аккаунтов в социальных сетях. Совокупное количество подписчиков в социальных группах составляет 1 миллион 9 тыс. подписчиков. За год рост составил 47 процентов», – привел данные Зарипов.

При этом отмечается, что большая часть посетителей соцсетей, заинтересовавшись той или иной темой, в итоге переходят на веб-сайты изданий. Число таких переходов ежемесячно составляет более 1,5 млн.

