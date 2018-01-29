В прошлом году челнинцы сочетались браком в костюмах персонажей сказки «Алладин» и пчел

(Набережные Челны, 29 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В прошлом году в Набережных Челнах наблюдался всплеск свадебного креатива: челнинцы приходили в ЗАГС в костюмах персонажей сказки «Алладин» и пчел, сообщила начальник Управления ЗАГСа Равиля Зарипова.

Всего в прошлом году в Челнах появилось 3790 новых семей. Это на 4,2 процента больше, чем в 2016 году.

Свадебный бум в городе пришелся на июль — свадьбу отметили 668 пар. При этом особый наплыв желающих наблюдался 7 и 17 июля, когда в дате фигурировали три семерки. В эти дни обменялись кольцами сто и более пар. Меньше всего регистраций было в мае — 110 сочетаний.

Новобрачные стали чаще проводить тематические свадьбы, отметила Зарипова. Больше всего работникам ЗАГСа запомнилась пара, которая явилась на церемонию в костюмах Жасмин и Алладина. Были среди свадебных персонажей и пчелы. Один из гостей, пришедший в таком образе на свадьбу, попал в фокус видеокамеры. Видео с его участием в Интернете собрало 500 тысяч просмотров.