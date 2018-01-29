Росгвардейцы задержали в Казани 23-летнего подъездного грабителя

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В Казани сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Татарстану задержали 23-летнего молодого человека, который в подъезде жилого дома под угрозами отобрал деньги у 45-летнего мужчины, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Наряд группы задержания городского УВО патрулировал район улицы Главной в Казани. У росгвардейцев вызвала подозрение компания ребят, осматривающая в полночь припаркованный во дворе грузовой автомобиль. Патруль направился к молодым людям для выяснения личностей.

Пока изучали документы, поступила информация от дежурного офицера УМВД России по Казани о том, что в соседнем доме ограбили мужчину. Полицейские передали ориентировку на подозреваемого в преступлении. Внешность одного из опрашиваемых молодых людей полностью подходила под описание.

Парня задержали и передали полицейским, пострадавший его опознал, похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».