Татарстан остается одним из самых читающих регионов России

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Два года подряд Татарстан входит в число лучших регионов страны и признается лауреатом всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Такая информация прозвучала сегодня на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

«По данным "Татарстан почтасы", подписной тираж на центральные и республиканские, городские и районные печатные издания на первое полугодие 2018 года составил 1 млн 169 тыс. экземпляров», – сообщил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов.

В это число входит и 167 тыс. 807 подписок на районные и городские газеты.

Полиграфической деятельностью в Татарстане занимаются 114 предприятий. Общий объем выпущенной ими продукции превысил 800 млн оттисков, что сравнимо с показателями 2016 года.

Отмечается, что последние пять лет объем выпускаемой книжной продукции вырос на треть, а журнальной – на 44 процента.

Только крупнейшее в Приволжском федеральном округе полиграфическое предприятие «Идел-Пресс» в минувшем году выпустило 129 млн экземпляров печатной продукции. На книги приходится 79 процентов от этого числа.

Общий объем продукции ведущих издательств республики превысил 582 тыс. книг, что на 4 процента больше, чем в 2016-м. Активно развивается портал «Центр татарской литературы». По итогам двух последних лет с его помощью через Интернет реализовано 66 тыс. книг. Они отправились как в регионы России, так и за пределы страны.