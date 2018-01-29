В Татарстане за 2017 год зарегистрировано 96 новых СМИ

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). В Татарстане за 2017 год было зарегистрировано 96 новых средств массовой информации. Об этом было сказано сегодня на заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям в Казани.

В работе коллегии приняли участие руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский и другие официальные лица. Провел заседание руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Айрат Зарипов.

Всего в республике, по данным Роскомнадзора, на настоящий момент располагаются редакции 963 СМИ. Среди них 561 печатное издание, выходящее на татарском, русском, удмуртском и чувашском языках, зарегистрировано именно в регионе. Кроме того, функционируют корпункты четырех федеральных телеканалов и региональные представительства пяти информагентств и пяти федеральных изданий.

Всего в медиаотрасли Татарстана на сегодняшний день трудятся более 4 тыс. человек. «В минувшем году практикоориентированное обучение прошли 1220 сотрудников редакций, что на треть больше, чем в 2016-м», – заметил Айрат Зарипов. Медиаэксперты федерального уровня провели в республике 15 семинаров.

Была отмечена высокая активность региона по формированию информационных поводов. Совместно с министерствами и ведомствами республики в течение года были проведены 370 пресс-конференций, а также организованы 65 пресс-туров и рейдов на предприятия и социально значимые объекты.