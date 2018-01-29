Глава следственного отдела Нижнекамска вернется в Автоград

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Глава следственного отдела по Нижнекамску Азат Амирханов прикомандирован в Автоград, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
Отныне Амирханов будет работать под руководством действующего главы следственного отдела Набережных Челнов Камиля Халиева. Основанием для перевода стали вопросы внутренней ротации ведомства.
Азат Амирханов возглавил ведомство Нижнекамска в марте 2017 года, покинув пост первого замруководителя следственного отдела Челнов.