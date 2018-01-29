Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Глава следственного отдела Нижнекамска вернется в Автоград

29 января 2018, 13:57

Глава следственного отдела Нижнекамска вернется в Автоград Азат Амирханов будет работать под руководством действующего главы следственного отдела Набережных Челнов Камиля Халиева.
В Нижнекамске росгвардейцы задержали укравшего iPhone 6S челнинца
В Челнах полицейские задержали 27-летнюю мошенницу
Фото: Сегодня ночью в Челнах подожгли иномарку
На пожаре в общежитии в Челнах пострадал 50-летний мужчина
Госжилфонд РТ продолжает конкурсы по распределению жилья

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Глава следственного отдела по Нижнекамску Азат Амирханов прикомандирован в Автоград, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Отныне Амирханов будет работать под руководством действующего главы следственного отдела Набережных Челнов Камиля Халиева. Основанием для перевода стали вопросы внутренней ротации ведомства.

Азат Амирханов возглавил ведомство Нижнекамска в марте 2017 года, покинув пост первого замруководителя следственного отдела Челнов.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter