Более тысячи умерших в прошлом году челнинцев не дожили до пенсии

(Набережные Челны, 29 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах 1168 умерших в прошлом году горожан не дожили до пенсии, сообщила начальник Управления ЗАГС Равиля Зарипова.

Челны являются одним из пяти муниципалитетов республики, где наблюдается естественный прирост: в 2017 году число родившихся превысило количество умерших на 2884 человека. В прошлом году в Автограде умерло 4493 человека. Это на один процент больше, чем в 2016 году. Из них 2500, или 56 процентов, смертей приходится на мужчин, а 1993 (44 процента) — на женщин.

Мужчины лидируют в печальной статистике по не дожившим до пенсии. Среди умерших 914, или 37 процентов, – представители сильного пола, которым не было 60 лет. Среди женщин 55-летний юбилей не отметили 1993 человека, или 13 процентов от общего числа умерших.