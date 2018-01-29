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На Урале нашли крупнейший за десять лет изумруд

29 января 2018, 16:06 , Фото: Пресс-служба Янтарного комбината

На Урале нашли крупнейший за десять лет изумруд Уникальный кристалл массой 1,6 килограмма оценили в 4 миллиона рублей.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Крупный изумруд массой 1,6 кг нашли на Малышевском месторождении, находящемся у поселка имени Малышева в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Длина камня составляет 14 см, ширина – 7 см. Подобные находки в среднем случаются раз в десять лет, отмечают эксперты.

Пока полупрозрачному светло-зеленому камню не дали имя, но ему уже дали оценку сотрудники Гохрана России. Крупный изумруд по качеству относится ко второму сорту, цветность вторая. Предварительно его оценили более чем в 4 млн рублей.

Малышевское месторождение – самое крупное месторождение изумрудов в Европе и единственное в России. За год на предприятии перерабатывают почти 94 тыс. т породы. Ежедневно здесь добывают до 1,5 кг изумрудов, 30 кг бериллов и 100 г александритов.


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