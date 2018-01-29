Видео: В Сети появился трейлер пятой части «Такси» Люка Бессона

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). На канале YouTube обнародован трейлер пятой части популярной франшизы «Такси», сообщает «Российская газета».

Продюсером выступил Люк Бессон, режиссером и сценаристом – Фрэнк Гастамбид.

В главных ролях сыграли Сабрина Уазани, Бернар Фарси, сыгравший во всех предыдущих частях комиссара Жибера, Малик Бенталха. А вот Сами Насери, являющегося «лицом» франшизы, зритель не увидит.

В основе сюжета – история полицейского из Парижа, которого переводят на понижение в Марсель. Ему поручают пресечь деятельность банды итальянцев, промышляющей грабежами ювелирных салонов с помощью мощного Ferrari.

Российская премьера киноленты назначена на 12 апреля.