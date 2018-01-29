Казанский радиомеханический колледж объявил конкурс детского технического творчества

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Казанский радиомеханический колледж объявил о старте ежегодного республиканского конкурса детского технического творчества «Моя профессия – мое будущее». Его участниками могут стать школьники 8 – 9-х классов, сообщает Минобрнауки РТ.

Конкурс проводится для выявления, оценки и поддержки инновационных творческих идей обучающихся в области прикладных проектов и исследований.

От участников принимаются проекты в виде решения кейс-заданий. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными.

Прием заявок и проектов на отборочный этап проходит в заочной форме с 29 января по 30 марта.

Сертификаты участника и дипломы победителей дадут право школьникам быть зачисленными в Казанский радиомеханический колледж с учетом дополнительных баллов по отдельному конкурсу аттестатов.

С более подробной информацией о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте колледжа.