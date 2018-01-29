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Минюст Татарстана нашел факторы риска коррупции в 17 проектах нормативных актов

29 января 2018, 13:50

В Министерстве юстиции РТ озвучили результаты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане в 17 проектах актов  выявлены коррупциогенные факторы. Таковы результаты проведенной Министерством юстиции республики в 2017 году антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов РТ.

Это на три проекта акта меньше, чем в 2016 году, когда из 1255 проектов актов коррупциогенные факторы были выявлены в 20 документах.

Всего антикоррупционную экспертизу в минувшем году прошли 1225 документов: 85 проектов указов Президента РТ, 100 проектов законов РТ, 1042 проекта постановлений Кабинета Министров. 

В поступивших на экспертизу 17 проектах актов выявлено 18 коррупциогенных факторов, такие как широта дискреционных полномочий, отсутствие и неполнота административных процедур, выборочное изменение объема прав, а также принятие нормативного правового акта за пределами компетенции и др.


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