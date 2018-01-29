Актер Илья Славутский празднует день рождения

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня актер и режиссер казанского Русского драматического театра им. В. Качалова Илья Славутский празднует день рождения. Народный артист Татарстана родился 29 января 1979 года в городе Озерске Челябинской области.

Илья Славутский – это человек, у которого никогда не было жизни вне театра. Театр вошел в жизнь Славутского помимо его воли: он родился в семье режиссера, ныне – директора и художественного руководителя Качаловского Александра Славутского и актрисы Светланы Романовой. Как отметила завлит театра Диляра Хусаинова, он стал человеком величайшего трудолюбия, верности и уважения к своей профессии.

Школьные годы Илья Славутский провел в Ростове, где на тот момент трудились родители. Будущий артист с детства любил учиться и подавал большие надежды. К 16 годам Илья Славутский успел прожить несколько лет в Израиле и Соединенных Штатах, выезжая из России по образовательным программам для одаренных детей. Вернувшись, Славутский не планировал быть артистом. Как объяснил он сам, ему нравилось делать то, что делает папа. Хотелось быть режиссером, и сейчас ему эта деятельность нравится больше. Актерская профессия должна была стать лишь этапом.

В 1995 году он поступил на актерский курс РАТИ-ГИТИС на базе Качаловского театра и уже через год сыграл одну из первых своих ролей – роль Тишки в «Банкроте» по пьесе Островского. Среди самых первых его работ – Тарталья в «Любви к трем апельсинам», и Том Сойер в знаменитом спектакле, многолетнем хите репертуара «Приключения Тома Сойера» по одноименной повести Марка Твена. Сейчас Илья Славутский – один из самых любимых зрителями артистов театра. Среди его ролей нынешнего репертуара – Петруччо в шекспировском «Укрощении строптивой», генерал Чарнота в «Беге» по Булгакову, Эрвин Паркер в «Американской шлюхе».

Артист не останавливается на достигнутом. Окончив режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС, он начал выступать в качестве режиссера и поставил на качаловской сцене целый ряд спектаклей: «Мышеловка», «Женитьба», «Красная Шапочка». В декабре 2017 года казанский зритель увидел премьеру – ретроконцерт «Когда зажгутся фонари», который снискал любовь зрителей и признание профессионального сообщества.

Коллектив информационного агентства «Татар-информ» присоединяется к поздравлениям коллег и друзей, и желает артисту новых трудностей, вызовов и их преодолений, свежих идей и творческого роста.