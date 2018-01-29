Ежемесячные выплаты льготникам поднимут на 2,5 процента

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), которые получают льготники разных категорий, увеличится на 2,5 процента с февраля этого года. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

ПФР планирует выделить на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации свыше 450 млрд рублей.

Получателями ЕДВ являются более 15,4 млн человек. К ним относятся инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и представители ряда других категорий.

Входящий в ЕДВ набор социальных услуг также будет проиндексирован на 2,5 процента. Льготникам дадут право выбирать, получать социальные услуги в натуральной форме либо в денежном эквиваленте. Они также могут заменить набор социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

С февраля стоимость набора социальных услуг на месяц составит 1075,19 рубля, включая обеспечение лекарствами – 828,14 рубля, получение путевки в санаторий для профилактики болезней – 128,11 рубля, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118,94 рубля.