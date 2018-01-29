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Политика

Путин поздравил Ниинисте с переизбранием на пост Президента Финляндии

29 января 2018, 13:10

На прошедших выборах Саули Ниинисте набрал 62,7 процента голосов избирателей.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил своего финского коллегу Саули Ниинисте с переизбранием на минувших выборах главы государства.

По мнению Путина, итоги голосования доказали поддержку проводимого Ниинисте политического курса. Также он подчеркнул, что развитие российско-финских отношений идет конструктивно именно благодаря действующему Президенту Финляндии.

В завершение поздравления Путин пожелал Ниинисте крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во главе государства.

Ранее сообщалось, что на прошедших выборах Президента Финляндии Саули Ниинисте набрал 62,7 процента голосов избирателей. 


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