Путин поздравил Ниинисте с переизбранием на пост Президента Финляндии

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил своего финского коллегу Саули Ниинисте с переизбранием на минувших выборах главы государства.
По мнению Путина, итоги голосования доказали поддержку проводимого Ниинисте политического курса. Также он подчеркнул, что развитие российско-финских отношений идет конструктивно именно благодаря действующему Президенту Финляндии.
В завершение поздравления Путин пожелал Ниинисте крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во главе государства.
Ранее сообщалось, что на прошедших выборах Президента Финляндии Саули Ниинисте набрал 62,7 процента голосов избирателей.