Марат Бариев: Надзорные органы не допустят завышения цен гостиниц к ЧМ-2018

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Егор Никитин). Российские надзорные органы следят за уровнем цен в гостиницах и отелях городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом для каждого города существует свой ценовой потолок, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Марат Бариев.

Правительство РФ еще в прошлом году озаботилось возможными ценовыми скачками на отели и гостиницы в городах – хозяевах чемпионата. Поэтому был разработан специальный список с максимальными ценами на аренду номеров в гостиницах и отелях.

«Наивысшая цена в пятизвездочном отеле Татарстана – 85 тыс. рублей в сутки. Две звезды обойдутся максимум в 11,3 тыс. рублей за ночь, максимальная цена на три звезды – в 24,7 тыс. рублей», – объяснил Бариев на примере республики.

Он добавил, что превышения цен все же фиксируются. Однако в основном это касается столицы страны и нескольких других регионов.

«Есть превышения, например, в Москве, на 200 – 400 процентов. Но их поправят, этого не допустят. Контролирующие органы это все отслеживают и спустят их на землю», – подчеркнул парламентарий.

С ним согласилась президент Ассоциации отелей Казани Гульнара Сафина. Она отметила, что татарстанские отели и гостиницы не впервые принимают гостей крупных спортивных событий. Поэтому система ценообразования в республике четко отлажена.

«В Татарстане этого точно нет. Мы уже проводили Кубок конфедераций с ценовым потолком, который был определен Правительством. И в этом году мы живем по этому же постановлению», – заявила она.

При этом Сафина добавила, что официально работающие гостиницы и отели не нарушают ценовых рамок, установленных властями. Основные же случаи завышенных расценок встречаются у владельцев квартир, которые хотят нажиться на спортивном празднике.

«Соответственно, ценовая политика у отелей точно не растет. А то, что мы видим в открытых системах бронирования, больше относится к апартаментам», – заключила президент Ассоциации отелей Казани.