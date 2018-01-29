Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

В России обновили требования к деловой репутации финансистов и банкиров

29 января 2018, 19:58

Для участников финансового рынка выровняли требования к порядку приобретения крупных пакетов акций.
Центробанк РФ: евро – 36,1715 рубля, доллар США – 27,8671 рубля
Центробанк РФ сегодня предоставил банкам кредиты на 94,2 млрд. рублей
ЦБ РФ: Августовский отток капитала из РФ составил примерно 5 млрд. долларов
Центробанк РФ повысил прогноз инфляции на 2008 год до 12 процентов

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). В России вступил в силу федеральный закон, где перечисляются новые требования к деловой репутации финансистов и банкиров, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Нововведения уравнивают требования к порядку приобретения крупных (более 10 процентов) пакетов акций и к порядку раскрытия информации об акционерах и о структуре собственности. 

Новые требования касаются владельцев и приобретателей крупных пакетов акций долей, управляющих и топ-менеджеров банков, страховых компаний, НПФ, управляющих компаний и микрофинансовых компаний. 

ЦБ РФ составляет базу данных, в которую вносятся данные о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям законодательства. К началу 2018 года в этом списке содержалась информация почти о 5800 лицах.

Ожидается, что новые требования к деловой репутации участников финансового рынка сделают работу руководителей более ответственной и профессиональной. Кроме того, новации будут способствовать искоренению проявлений недобросовестной конкуренции на финансовых рынках.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter