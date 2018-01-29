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В 2018 году в Казани планируют встретить трехмиллионного туриста

29 января 2018, 13:32 , Фото: Рамиль Гали

В 2018 году в Казани планируют встретить трехмиллионного туриста В мэрии столицы Татарстана предложили объявить 2018-й Годом гостеприимства.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). В 2018 году в Казань может встретить трехмиллионного туриста. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме Казани заявила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Как мы уже отметили, в этом году ожидается рост туристического потока на 10 – 15 процентов. Возможно, еще больше. Это связано с тем, что на чемпионат мира по футболу ожидается очень большое количество гостей и туристов», — пояснила она. 

Для встречи трехмиллионного туриста будет организовано событийное мероприятие, сообщила Санникова. «Пока мы ожидаем подтверждение финансирования, поэтому более точно расскажем, когда у нас будет ясное понимание по бюджету», — отметила она. 

Глава Комитета по развитию туризма также отметила, что считает особенно актуальным и логичным объявить 2018-й Годом гостеприимства. «В 2017 году Казань возглавила рейтинг самых гостеприимных городов России. Одним из событий этого года станет сессия „Казань гостеприимная“ в рамках международной выставки „Туризм и спорт“ на Казанской ярмарке. Под эгидой года гостеприимства пройдут и все событийные мероприятия города», — сообщила она.

 


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