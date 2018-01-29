(Казань, 29 января, «Татар-информ»). ПАО «Казанский вертолетный завод» завоевал победу в категории «Корпоративные коммуникации» на региональном этапе премии в области развития общественных связей «"Серебряный лучник" – Приволжье». Об этом сообщает пресс-служба премии.

Жюри отметило снятый на КВЗ музыкальный видеоклип «Фюзеляж».

Еще один татарстанский проект, социально-спортивное движение «Зеленый фитнес», признан лучшим в номинации «Продвижение идей спортивного и здорового образа жизни».

Всего в этом сезоне на региональную премию «Серебряный Лучник» было выдвинуто четыре заявки из Татарстана. Проекты ООО «Ледел» (маркетинговые коммуникации) и контент-бюро «Хорошая история» (digital-коммуникации) не вошли в шорт-лист премии. Конкуренция в этих категориях была особенно жесткой.

Специальный приз получил международный рок-фестиваль «Рок чистой воды-2017», прошедший в Нижнем Новгороде.

Ежегодный открытый конкурс PR-проектов проходит в Нижнем Новгороде с 2011 года. Всего на региональную премию в этом году был представлен 41 проект. В шорт-лист вошли 24 работы из Нижегородской, Самарской и Кировской областей, Пермского края, Республики Татарстан, Удмуртской Республики.