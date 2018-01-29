Рустам Минниханов пожелал татарстанским финалистам конкурса «Лидеры России» победы

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Победы пожелал пятерым татарстанским участникам финала всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» Президент РТ Рустам Минниханов. Встреча состоялась сегодня в Доме Правительства республики.

Сам конкурс был объявлен Администрацией Президента РФ еще в октябре прошлого года. Более 200 тыс. руководителей со всей страны решили проверить свои силы. В финал пробились всего 300 человек. Из почти 4,5 тыс. татарстанцев до последнего испытания, которое состоится в Сочи 8 февраля, дошли лишь пятеро.

Перед встречей с лидером республики юрист Ильнар Гирфанов, сотрудник К(П)ФУ Светлана Котенкова, региональный директор компании Александра Лебедева, тренинг-менеджер Марина Сафонова и директор гипермаркета Сергей Хрущев заметно волновались, но сразу же успокоились с началом беседы.

«Я думаю, что сами отборочные этапы конкурса были для всех его участников очень полезны: общение, конкурентная среда – это очень тонизирует», – отметил Рустам Минниханов, приветствуя участников встречи.

Он подчеркнул, что каждый государственный служащий, идя во властные структуры, уже должен иметь и навыки, и профессию. А также обладать здоровыми амбициями и готовностью работать, полностью выкладываясь.

Президент РТ поинтересовался тем, что побудило уже добившихся успеха в своих занятиях людей принять участие в конкурсе. Он не был особо удивлен тем, что почти всеми на начальном этапе руководило любопытство. А вот причины удержаться и не сойти с дистанции у каждого оказались уже свои.

Марина Сафонова идет к победе за новыми знаниями, в том числе и о собственном потенциале (о котором, как оказалось, пока знает далеко не все). Светлана Котенкова мечтает о том, чтобы стать активным участником трансформации системы высшего образования в России под требования современности.

Сергей Хрущев тоже выступает за перемены. «Можно взять лучшее в подготовке специалистов за рубежом, но обязательно дополнить, учитывая менталитет и потенциал, присущий именно нашему народу. У нас есть много качеств, которые редко встречаются у жителей других стран», – уверен он.

С Ильнаром Гирфановым Президент Татарстана оказался уже знаком. Молодой человек не так давно прошел испытания и вошел в республиканский кадровый резерв. Теперь он готов проявить себя и на федеральном уровне, чтобы оказаться полезным республике и стране.

Александру Лебедеву привлекло в конкурсе то, что в нем не ставят жестких рамок для победителей и не требуют выбирать именно госслужбу. Лидеры нужны государству и в бизнесе, уверена финалистка.

«Если госслужба не будет получать людей, успешных в бизнесе, – это будет неправильно», – заметил в ответ Рустам Минниханов. И в качестве примера привел двух своих помощников – Олесю Балтусову и Наталию Фишман.

Президент Татарстана подчеркнул, что выход в финал пятерых представителей республики – уже победа и для региона, и для самих конкурсантов. Он пообещал, что каждый из финалистов вне зависимости от результатов итогового этапа обязательно получит помощь республики в получении дальнейшего образования.

В заключение Рустам Минниханов, а также принимавшие участие во встрече руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов и руководитель Департамента госслужбы и кадров при Президенте РТ Александр Белов выразили надежду на то, что все финалисты останутся в Татарстане, где работа для них найдется. Потребность в таких динамичных, активных, амбициозных лидерах в республике высока.