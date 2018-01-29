Марат Бариев: Новые правила для гостиниц будут более строгими

(Казань, 29 января, «Татар-информ», Егор Никитин). Новые требования к обязательной классификации российских отелей и гостиниц будут жестче, чем нынешние, однако нововведения не приведут к существенному росту цен на гостиничные номера. Об этом заявил член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Марат Бариев на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Новый закон внесет необходимую ясность в туристическую отрасль страны, уверен парламентарий. Ведь бесконтрольная работа туркомплексов приводит к печальным последствиям.

«Я считаю, что этот закон очень важен и необходим. К сожалению, жизнь подтверждает, что это так. Буквально два дня назад в Иркутской области сгорел незарегистрированный туристический центр, есть жертвы, в том числе и иностранцы», – подчеркнул депутат.

Законопроект, одобренный Госдумой в окончательном чтении, направлен на совершенствование системы классификации всего гостиничного хозяйства в стране по единым правилам. Он впервые предусматривает тотальную классификацию горнолыжных комплексов и пляжей. Такие объекты проверят на соблюдение требований безопасности и санитарных условий, отметил спикер.

«Порядок еще не определен, но, конечно, он будет более строгим. Он будет разрабатываться федеральными органами и утверждаться в Правительстве. Все это делается в интересах отдыхающих», – подчеркнул Бариев.

При этом он добавил, что новые правила вряд ли приведут к заметному росту цен для туристов.

«Я думаю, что это отразится на ценах очень незначительно. Потому что принципиально требования не вырастут. Если будет небольшое изменение, то потребитель наверняка с пониманием это воспримет», – уверен депутат.