Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Ремонт паровых турбин Казанской ТЭЦ-2 оценили в 55,3 млн рублей

29 января 2018, 20:41

Татэнерго планирует завершить ремонт паровых турбин и вибродиагностику оборудования к 30 января 2019 года.
Сайт "Татэнерго" вошел в число лучших корпоративных изданий России
Равиль Муратов: "В Татарстане пока нет необходимости создания подобия Минэнерго"
В "Сетевой компании" холдинга "Татэнерго" – новый руководитель
«Татэнерго» расплатилось по займу
Завтра – юбилей первенца большой энергетики Татарстана

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). АО «Татэнерго» объявило тендер на капитальный и текущий ремонт паровых турбин Казанской ТЭЦ-2, включающий вибродиагностику. Максимальная сумма контракта составляет более 55,3 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Ремонт на Казанской ТЭЦ-2 должен быть завершен к 30 января 2019 года. Работы коснутся шести турбоагрегатов, один из которых ремонтировали в последний раз в 2011 году. Кроме того, необходимо определить вибросостояние трех видов оборудования на Казанской ТЭЦ-2.

Строительство Казанской теплоэлектроцентрали № 2 началось в 1932 году. Первая очередь ТЭЦ завершили спустя пять лет, в 1937 году. В 2001 году Казанская ТЭЦ-2 заняла первое место в энергосистеме Татарстана. Среди ее потребителей — КМПО, КАПО, завод «Элекон», «Оргсинтез» и ряд других.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter