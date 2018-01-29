Ремонт паровых турбин Казанской ТЭЦ-2 оценили в 55,3 млн рублей

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). АО «Татэнерго» объявило тендер на капитальный и текущий ремонт паровых турбин Казанской ТЭЦ-2, включающий вибродиагностику. Максимальная сумма контракта составляет более 55,3 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Ремонт на Казанской ТЭЦ-2 должен быть завершен к 30 января 2019 года. Работы коснутся шести турбоагрегатов, один из которых ремонтировали в последний раз в 2011 году. Кроме того, необходимо определить вибросостояние трех видов оборудования на Казанской ТЭЦ-2.

Строительство Казанской теплоэлектроцентрали № 2 началось в 1932 году. Первая очередь ТЭЦ завершили спустя пять лет, в 1937 году. В 2001 году Казанская ТЭЦ-2 заняла первое место в энергосистеме Татарстана. Среди ее потребителей — КМПО, КАПО, завод «Элекон», «Оргсинтез» и ряд других.