Появились фото с места поисков заблудившегося в Менделеевском районе челнинца

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Появились фотографии с места поисков челнинца, который заблудился в ночь на 28 января в Менделеевском районе республики, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 45-летний мужчина вышел из села Ижевка на Каму, направился в сторону Челнов и заблудился.

На поиски отправились сотрудники Набережночелнинского ПСГ и ПСО, сотрудники ГИМС, ЗПСО №6, а также медики и полицейские.

В процессе поисковых работ было обследовано 30 километров береговой линии реки, а также 80 километров ледового покрова Камы.

Мужчина вышел на берег в районе садового товарищества «Прибрежный», остановил проезжающий мимо автомобиль и добрался до сторожки, где его встретили сотрудники МЧС и медики.