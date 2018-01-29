7,5 млн замеров пользователей Speedtest: «МегаФон» показал самый быстрый мобильный Интернет в России

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Пользователи самого популярного приложения для измерения скорости мобильного Интернета – Speedtest от компании Ookla – проанализировали результаты замеров в сетях 4G. Лидером в России был признан «МегаФон».

По результатам тестов скорости, проведенных российскими пользователями, «МегаФон» стал оператором с наилучшим мобильным Интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство – 25,04 Мбит/с.

«Мы с удовольствием признаем, что у "МегаФона" самая быстрая мобильная сеть в России, на основе нашего анализа тестов скоростей, которые делали сами пользователи. Эта награда является свидетельством исключительной производительности "МегаФона"», – отметил исполнительный вице-президент Ookla Джейми Стивен.

В исследовании по России компания Ookla проанализировала данные более 7,5 млн тестов скорости через сети всех операторов с 1,5 млн устройств с поддержкой LTE.

В сети «МегаФона» на конец III квартала 2017 года зарегистрировано 14,2 млн мобильных устройств с поддержкой 4G. В Татарстане их число выросло на 63 процента в течение 2017 года. Ежемесячный трафик на абонента «МегаФона» в III квартале вырос за год на 64 процента.

По данным Роскомнадзора, с начала 2017 года количество базовых станций, использующих технологию 4G/LTE, в России увеличилось на 45 процентов. «МегаФон» лидирует как по числу базовых станций стандарта 4G/LTE (более 60 тыс.), так и по числу действующих станций всех сетей (более 200 тыс.). Компания продолжает внедрять и сеть LTE-Advanced, обеспечивающую скорость передачи данных до 300 Мбит/с. Сегодня она представлена в 38 регионах страны.

«Объем потребляемого трафика стремительно растет, российские пользователи становятся все более требовательными к скорости Интернета на своем смартфоне. Российский рынок мобильной передачи данных – один из самых развитых в мире, и это в том числе заслуга "МегаФона". Мы рады, что нас оценили миллионы людей, которые ежедневно используют Speedtest. Спасибо за доверие, мы двигаемся дальше. Сегодня мы предлагаем сервисы и тарифы, которые основаны на собственных предпочтениях абонентов, и наш быстрый мобильный Интернет позволяет использовать все преимущества и потенциал цифровых возможностей», – прокомментировал коммерческий директор компании «МегаФон» Влад Вольфсон.

Компания Ookla, создатель сервиса Speedtest, является мировым лидером в области тестирования и анализа Интернета. Сервис тестирования скоростей Интернета Speedtest является наиболее точным способом измерения производительности и диагностики сетей. Speedtest предоставляет независимый взгляд на скорость и качество мобильных и фиксированных широкополосных подключений. Миллионы пользователей сделали Ookla Speedtest приложением № 1 для тестирования скорости Интернета, и ему ежедневно доверяют профессионалы отрасли.