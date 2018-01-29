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Президент РТ рассмотрел вопросы сотрудничества с главой катарской компании Global

29 января 2018, 12:01 , Фото: tatarstan.ru

Президент РТ рассмотрел вопросы сотрудничества с главой катарской компании Global Компания Global является одним из ведущих инвестиционных фондов Катара.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы потенциального взаимодействия с председателем правления катарской компании Global Абдуль-Хади аль-Хаджери. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Также стороны в ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, коснулись актуальных проблем мировой экономики.

Ранее Президент Татарстана и руководитель Global встречались в Дохе (в декабре 2015 года) и в Казани (в марте и мае 2016-го).

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с председателем правления компании Global г-ном Абдуль-Хади Аль-Хаджери (Государство Катар).фото Р.Кадыров.

Компания Global является одним из ведущих инвестиционных фондов Катара, который занимается развитием по трем направлениями. Это частный капитал, недвижимость и управление активами (как местными, так и на международном уровне). В последнем случае акцент делается на ликвидных инвестициях, включая акции с фиксированным доходом, хедж-фонды и так далее.

Встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с председателем правления компании Global г-ном Абдуль-Хади Аль-Хаджери (Государство Катар).фото Р.Кадыров.

Во встрече также участвовали помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, вице-премьер – министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов и другие официальные лица. 


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