Создание отдельного Интернета стран БРИКС поддержали более половины граждан России

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Более половины жителей России, 58 процентов, поддержали выдвинутое российской стороной предложение о создании независимого Интернета внутри стран – членов БРИКС. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Против данной идеи высказались 29 процентов опрошенных граждан.

Среди преимуществ респонденты назвали повышение уровня безопасности данных россиян в целом (49 процентов) и лучшую защиту от международных хакеров (также 49). При этом 41 процент опрошенных опасается ограничения доступа к Интернету в случае реализации данной инициативы.

В российском обществе также постепенно происходит переоценка ценности Интернета как мирового информационного пространства. Если в 2000 году почти две трети граждан (64 процента) полагали, что его развитие полезно для общества, то в 2018-м таковых стало меньше половины – 46 процентов.